81 ساعة تدريب لأعضاء النيابة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أنجزت أكاديمية أبوظبي القضائية، ثلاث دورات من برنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة العامة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وبإجمالي 81 ساعة تدريبية، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للتدريب، التي تستهدف رفع المهارات والقدرات والكفاءات الفنية والإدارية والتخصصية والقيادية وسائر العلوم القضائية المكملة كاستخدام الذكاء الاصطناعي والطب الرقمي والصحة النفسية، والتدريب على أفضل الممارسات الدولية، والارتقاء بمعرفة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وقال المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: إن برنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة، يأتي استمراراً للجهود المبذولة لصقل قدراتهم، وإكسابهم المهارات المتكاملة، وفق الخطة السنوية المعتمدة لتدريبهم، بما يسهم في تطوير العمل القضائي.

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