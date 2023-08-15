سلطان القاسمي يعتمد خطة الحضانات الحكوميـة في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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‏اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خطة أكاديمية الشارقة للتعليم في شأن الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وتتضمن الخطة إضافة حضانة جديدة في منطقة الحمرية، وتوسعة حضانات المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة لاستيعاب 40 طفلاً ممن كانوا في قائمة الانتظار.

كما تتضمن صيانة وإعادة افتتاح حضانتين مغلقتين في كل من مدينة خورفكان ومدينة كلباء لتستوعب كل منهما 31 طفلاً ممن هم في قائمة الانتظار، كما تشمل الخطة إنشاء حضانة جديدة في منطقة دبا الحصن لاستيعاب 25 طفلاً في قائمة الانتظار والأعداد المستقبلية الإضافية.

وفي مدينة الشارقة تضمنت الخطة التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة استيعاب 500 طفل في قائمة الانتظار عن طريق افتتاح حضانتين جديدتين مع بداية السنة الدراسية في ضاحية السيوح وضاحية واسط لتستوعب كل منهما 178 طفلاً، واستئجار حضانة جديدة لاستيعاب الـ141 طفلاً المتبقين في قائمة الانتظار. كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري 62 منحة دراسية لطلبة الأكاديمية للعام الدراسي 2023 / 2024.

جامعة كلباء

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2023، في شأن تنظيم جامعة كلباء.

وبحسب المرسوم بقانون تكون الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتعود ملكيتها للحكومة.

ويكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة كلباء، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.

وبحسب المرسوم بقانون يكون صاحب السمو حاكم الشارقة رئيساً للجامعة، ورئيساً لمجلس الأمناء، وله أن يُخوّل غيره من أعضاء المجلس في كل أو بعض صلاحياته في المجلس. كما نص المرسوم بقانون على أن تتكون الجامعة من كليات ومعاهد ومراكز بحوث وتعليم وتدريب، ومؤسسات علمية تُحددها القرارات، التي تصدر من الرئيس بناء على اقتراح المدير وموافقة المجلس، وتخضع بجميع كلياتها ومعاهدها ومراكزها وأقسامها الأكاديمية والإدارية والمالية والمجتمعية في كل شؤونها للأنظمة والتشريعات السارية في الدولة، وتمنح الجامعة شهادات بالدرجات العلمية والأكاديمية والمهنية والفخرية لمستحقيها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح الصادرة بموجبه.

برامج

وبحسب المرسوم بقانون يكون التدريس في الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك وفق طبيعة البرامج الدراسية المعتمدة، كما يجوز للمجلس اعتماد بعض اللغات الأخرى في التدريس أو التدريب في الجامعة إذا استلزمت ذلك طبيعة بعض البرامج الدراسية المعتمدة فيها.

كما نص المرسوم بقانون على أن تُكلف جامعة الشارقة باتخاذ الإجراءات الأكاديمية والإدارية والمالية لتمكين جامعة كلباء من التشغيل الكامل، في فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم بقانون.

وتضمن المرسوم بقانون عدداً من المواد القانونية المنظمة للجامعة في الموارد المالية، والموازنة العامة والسنة المالية، والأحكام الانتقالية، وغيرها.

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