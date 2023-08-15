205 آلاف درهم مساعدات يومية من «بيت الخير»

المصدر: دبي- رامي عايش

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أنفقت جمعية بيت الخير 4 ملايين و550 ألف درهم مساعداتٍ إنسانيةً وطارئةً الشهر الماضي، بواقع 205 آلاف درهم يومياً، ليصل مجموع المساعدات التي أنفقتها الجمعية منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي نحو 36 مليوناً و 767 ألف درهم.

وأكد عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية، أن «بيت الخير» تعمل باستمرار على تحسين المستوى المعيشي للأسر المتعففة وللحالات المحتاجة، كهدف استراتيجي وأولوية، من خلال تقديم مبالغ نقدية شهرية.

وقال: وجدت الجمعية أن كثيراً من الأسر المتعففة تعاني أحياناً من عجز طارئ يتطلب تدخلاً عاجلاً لفك كربتها ورفع الأعباء التي تفوق قدرتها عنها، من خلال تقديم مساعدة طارئة ومقطوعة تقدر بحجم العجز أو بما يرفع المعاناة عن الأسر المستحقة، حيث تنفق الجمعية كمتوسط يومي حوالي 205 آلاف درهم يومياً.

وبحسب التقرير المالي لها، فإن بيت الخير قدمت منذ بداية العام مساعدات مقطوعة وعاجلة للأسر والحالات المستحقة بإجمالي 14 مليوناً و 900 ألف درهم، فيما بلغت قيمة مساعدات الإسكان التي تشمل استكمال بناء، تأثيث، وحل قضايا إيجارية، 10 ملايين و 132 ألف درهم.

كما أنفقت الجمعية 4 ملايين و 245 ألف درهم على عمليات جراحية.

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