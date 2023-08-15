رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بذكرى الاستقلال

المصدر: أبوظبي - وام، البيان

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الدكتور عارف علوي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أنوار الحق كاكار رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر منصة «x»: «نتقدم بالتهنئة إلى باكستان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ77 لاستقلالها.

وتتطلع الإمارات إلى توطيد أواصر الأخوّة والصداقة التي تربط بين البلدين، وتتبنى الاحترام المتبادل والتعاون في كل جانب من جوانب شراكتنا. وأود أن أُعرب عن تمنياتي القلبية بمستقبل زاخر بالمزيد من التطلعات والإنجازات».

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