أيتام متفوقون يتوجهون إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توجه أمس إلى الأراضي المقدسة عدد من الأيتام المتفوقين في امتحانات الثاني عشر هذا العام لأداء مناسك العمرة، وذلك تكريماً لهم على النتائج المشرفة التي أحرزوها في الامتحان، وتقديراً لتميزهم العلمي والأكاديمي.

وأشرفت هيئة الهلال الأحمر على تنفيذ توجيهات سمو رئيس الهيئة، وإجراء الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية سفرهم إلى الأراضي المقدسة، وتوفير كافة السبل التي تمكنهم من أداء المناسك بسهولة ويسر.

وتأتي توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تعزيزاً للدور الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر في مجال توفير الرعاية اللازمة للأيتام في مختلف المجالات، خاصة الجانب التعليمي الذي يحظى باهتمام خاص من سموه، حيث تكفل الهيئة آلاف الأيتام في المراحل التعليمية المختلفة، وتوفر لهم كل الظروف الملائمة لمواصلة مسيرتهم التعليمية، وتيسير سبل التفوق والنجاح لهم.

كما تأتي هذه المبادرة تقديراً وعرفاناً للأيتام على مثابرتهم الدراسية وما بذلوه من جهد أكاديمي، مكنهم من أن يكونوا في طليعة المتفوقين في امتحانات هذا العام، وتشجيع أقرانهم على حذو حذوهم في السنوات القادمة.

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