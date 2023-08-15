«مبرمج رأس الخيمة» يواكب استشراف المستقبل

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح)

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يتنافس 11 طالباً وطالبة من مدارس رأس الخيمة، ضمن برنامج «مبرمج رأس الخيمة» الذي انطلق في 3 يوليو ويستمر حتى 18 سبتمبر المقبل، والخاص في برمجة الويب لمواكبة استشراف المستقبل، ويأتي البرنامج ضمن المعسكر الصيفي الذي أطلقته أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، لتعظيم الاستفادة من العطلة المدرسية خلال فصل الصيف، بهدف تأهيلهم وتمكينهم من توظيف التكنولوجيا وتنمية مهاراتهم وتطوير التفكير المنطقي والتحليل الإبداعي لإنشاء تطبيقات ذكية.

وأكدت سمية عبدالله حارب السويدي مؤسس ومدير أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، أن البرنامج يستهدف تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، بتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي داعم للابتكار في هذا المجال الحيوي، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير وربطه مع التقنيات الحديثة.

وقال المدرب محمد أبو العزم: قدم البرنامج مفاهيم وأساسيات البرمجة مثل المتغيرات والشروط والحلقات. وأكدت الطالبة منة محمد، أن المشاركة في برنامج المبرمج الصغير بأكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، يتماشى مع تطلعاتي المستقبلية. وقال حمزة عبدالله الظاهر إن البرنامج ساهم في زيادة الخبرات الخاصة بمجال علم البرمجيات وكيفية صناعة الروبوتات.

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