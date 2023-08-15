«طرق دبي»: 99 % الالتزام بالوقت المحدد لتوصيل خدمات الترخيص

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن معدل الالتزام بالوقت المحدد لطلبات إيصال خدمات الترخيص للمتعاملين في الربع الأول من العام الجاري بلغ 99 %، حيث سلمت الهيئة قرابة 134 ألفاً و655 طلباً لمتعامليها، تنوعت بين ملكيات المركبات، ورخص قيادة محلية ودولية، وطلبات استبدال الفاقد والتالف لكل من بطاقات رخصة القيادة، وملكية المركبة.

4 حلول

وقالت مهيلة الزحمي مديرة إدارة إسعاد المتعاملين لقطاع الدعم الإداري المؤسسي في طرق دبي: إن الهيئة حريصة على توفير خدماتها بطريقة سهلة للمتعاملين عن طريق شركة الشحن أرامكس، لتسهيل عملية الحصول على الخدمات، حيث أتاحت خيارات متعددة لتوصيل الـخدمة إلى المتعامل، من خلال توفيرها 4 حلول للتوصيل إلى باب المنزل، وهي: (التوصيل العادي في الإمارات كافة، التوصيل في اليوم نفسه في أبوظبي، دبي والشارقة، التوصيل المميز، خلال ساعتين في دبي فقط، والتوصيل الدولي)، مشيرة إلى أن توفير هذه الخدمات يعزز من رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة في هيئة الطرق والمواصلات، ويسهم في إسعاد الناس، وتحقيق التحسين والتطوير المتواصل في مجال خدمات سائقي ومالكي المركبات.

وأوضحت أن الهيئة أضافت خدمة التوصيل الدولي لتسليم معاملاتها، التي تتم على القنوات الرقمية، من خلال مركز الاتصال بناء على دراسات تفضيلات المتعاملين واحتياجاتهم، وذلك بغرض تسهيل الحصول على المخرجات النهائية للخدمة دون الحاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين أو أكشاك الخدمة الذاتية، على اعتبار أن هذه الفئة من المتعاملين موجودة خارج الدولة، وبالتالي إزاحة العامل الجغرافي من الحصول على مخرجات الخدمة، وحرصت الهيئة على خدمة هذه الفئة المحدودة من المتعاملين، بغرض تحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية، بما يتناسب مع معايير السعادة وجودة الحياة لإمارة دبي، لافتة إلى أن إجمالي عدد الطلبات للتوصيل الدولي بلغ 44 طلباً في الربع الأول من العام 2023.

وأشارت إلى أن الهيئة قامت بتوصيل خدماتها لفئات المتعاملين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وبلغ عدد المعاملات المنجزة في الربع الأول من العام 2023 قرابة 1319 معاملة، منها 888 معاملة لأصحاب الهمم، و431 معاملة لكبار المواطنين، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار التزام الهيئة بخدمة هذه الفئات، وتقديم كل التسهيلات لها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز