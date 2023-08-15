كاميرات بالذكاء الاصطناعي في «بيئة الشارقة»

المصدر: (الشارقة - وام)

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كشفت «بيئة تنظيف»، الشركة التابعة لمجموعة بيئة الرائدة في مجال الاستدامة والتحول الرقمي وذراعها الخاصة بتنظيف المدن وإدارة النفايات في الشارقة، توظيفها نظام «رؤية المدينة» «AI City Vision»، وهي خطوة نوعية نحو الارتقاء بنظافة المدن والشوارع.

ويُعد النظام الجديد، الذي يتشكل في الأساس من كاميرات 360 درجة، تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتثبت على مركبات جمع النفايات، نقلة نوعية لمفاهيم النظافة بشكل عام، ويدعم جهود الحفاظ على المدن وإدارة النفايات. وتفصيلاً فإن نظام «AI City Vision» يمثل ابتكاراً نوعياً على صعيد الاستدامة، ويدعم منظومة إدارة النفايات حيث يلتقط صوراً وفيديوهات بزاوية 360 درجة، وبدقة عالية، كما يتعرف النظام على وضع الحاويات وحالات زيادة النفايات منها. وتسهم تلك التقنية في إدارة الممتلكات والأصول بطريقة ذكية.

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