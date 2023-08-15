«الوطنية للانتخابات» توفر 6 استمارات متعلقة بعملية الترشح

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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وفرت اللجنة الوطنية للانتخابات 2023، عبر موقعها الإلكتروني https://uaenec.ae، أمس، قائمة من الاستمارات التي تمت إتاحتها للجمهور، تتضمن 6 استمارات متعلقة بسير عملية الترشح، وذلك ضمن جهود اللجنة في توظيف جميع الوسائل والإمكانات التي تسهم في تحقيق نجاح العملية الانتخابية باتباع أفضل المعايير والممارسات.

وتتضمن تلك الاستمارات «استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمترشح» التي تستخدم عند طلب المترشح الحصول على ترخيص في شأن خطة حملته الانتخابية.

وتشتمل الاستمارات على «استمارة طلب توكيل عن مترشح» تُستخدم عند طلب المترشح اختيار وكيل له من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، فيما تعنى «استمارة طلب سحب الترشح» بطلب رغبة المترشح في سحب ترشحه (أي العدول عن الترشح).

إجراءات

أما «استمارة طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات» فهي تستخدم في حالة رغبة أحد الناخبين في الطعن على طالب ترشح. واستمارة «نموذج السيرة الذاتية للمرشح» وهو نموذج إلكتروني تتم تعبئته من قبل المترشح (إذا رغب في ذلك)، كما تعنى «استمارة طلب ترخيص إقامة مقر انتخابي» بمنح المترشح الحق في افتتاح مقره الانتخابي.

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