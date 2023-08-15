بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية «الوطني» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق، اليوم، عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، لمدة 4 أيام، من 15 حتى 18 أغسطس الجاري.

وتبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات في استقبال طلبات الترشح، من خلال الرابط «tarashah.uaenec.ae» المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec) من 8 صباحاً من اليوم 15 أغسطس، ويستمر بشكل متواصل على مدار الساعة، حتى 12 ظهراً من يوم 18 أغسطس.

شروط

وأكدت اللجان التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، جاهزية مراكز تسجيل المرشحين لاستقبال طلبات الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في خوض تجربة الانتخابات ممن تعذر عليهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي، والذين تتوافر فيهم الشروط الدستورية، من 15 إلى17 أغسطس من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، و18 أغسطس من 8 صباحاً حتى 12 ظهراً من اليوم نفسه.

ودعت اللجنة الراغبين في الترشح إلى استكمال إجراءات التسجيل في الهوية الرقمية «UAE Pass» قبل البدء في إجراءات طلبات تسجيل الترشح، وإلا فلن يستطيع عضو الهيئة تقديم طلب ترشحه، من خلال نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، سواء من داخل الدولة أو من خارجها.

ويجب على طالب الترشح دفع رسم تسجيل 3 آلاف درهم- عن طريق نظام الدفع الإلكتروني- عند تقديم طلب الترشح «غير قابل للاسترداد»، كما يجب على طالب الترشح من الموظفين (الاتحادي- المحلي- في القطاع الخاص) أو من ذي الصفة العسكرية أو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي القائم، أو المتقاعد، الذي يعمل حالياً (سواء كان مدنياً أم عسكرياً) تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من 4 سبتمبر حتى 13 أكتوبر 2023.

شهادة

كما يجب على طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية تقديم شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب الترشح، فيما يحتاج المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي لا يعمل حالياً، إلى تقديم شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل حالياً.

فيما لم تلزم اللجنة أصحاب العمل الخاص، والعمل الحر، والمهنة الحرة، والعامل لحساب نفسه بتقديم أية شهادات عند تقديم طلب الترشح.

ويُشترط في طالب الترشح أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس (وذلك بأن يكون اسمه قد ورد ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها)، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

جدول

ووفق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 فسيتم الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحي 25 أغسطس، على أن يتم إعلان القائمة النهائية 2 سبتمبر المقبل.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات 9 مراكز لتسجيل المرشحين ممن تعذر عليهم تسجيل طلبات ترشحهم، من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة، حيث تم تحديد 3 مراكز في أبوظبي، وهي: مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي، وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيسي في بلدية منطقة الظفرة، أما في دبي فقد تم تخصيص قاعة حتا «C&D» في مركز دبي التجاري العالمي، وفي الشارقة تم تحديد مبنى المجلس الاستشاري للإمارة، وفي عجمان تم تحديد قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي أم القيوين تم تحديد مبنى وزارة تنمية المجتمع - الطابق الأول، وفي رأس الخيمة تم تحديد مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي الفجيرة تم تحديد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة- الطابق الثامن.

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