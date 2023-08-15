لجنة دبي: 10 موظفين لإتمام التسجيل و100 موقف مجاني

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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أكدت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، خلال اجتماعها أمس، جاهزيتها التامة لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة «الخامسة» من الانتخابات.

تسهيلات

وقال عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لــ«البيان» تم توفير جميع التسهيلات لاستقبال طلبات الترشح، ويتضمن مقر اللجنة فريقاً تنفيذياً يضم 10 موظفين لإتمام عمليات التسجيل بكل سلاسة، معد ومؤهل وعلى درجة عالية من الجاهزية لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية ومساعدتهم والإجابة عن كافة استفساراتهم سواء في مقر اللجنة أو عبر الهاتف ( 043064746) أو عبر البريد الإلكتروني info@election2023.dubai.ae، كما تم توفير مواقف مجانية تزيد على 100 موقف، ولافتات إرشادية داخل وخارج المقر لضمان وصول أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون في الترشح للانتخابات بسهولة.

ركيزة

وقال عيسى المطيوعي: بلغ العدد الكلي لأعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة دبي 73,574 شخصاً، تشكل فئة النساء منهم نسبة 55%، بينما تشكل فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً نسبة %46 منهم، كما يشكل الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً نسبة 38%، في حين بلغت نسبة الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً نسبة 16%، معبراً عن ثقته في زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني القادمة نتيجة تنامي الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتي تُعتبر ركيزة أساسية لتطور المجتمع الإماراتي وتحقيق طموحاته، منوهاً بأن حوالي نصف قائمة الهيئة الانتخابية لإمارة دبي من فئة الشباب.

دعوة

وشدد على ضرورة التزام أعضاء الهيئات الانتخابية التام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.

جهود

وتحرص لجنة إمارة دبي للانتخابات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، على المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية عبر توفير أجواء انتخابية حضارية تعكس الصورة العصرية لدولة الإمارات، وذلك من خلال الإشراف العام على سير الانتخابات، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.

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