لجنة أبوظبي تؤكد تسهيل عملية التسجيل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكدت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، جاهزية مراكز تسجيل المرشحين المعتمدة في إمارة أبوظبي، لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس، ممن تعذر عليهم التسجيل عن طريق منصة تسجيل المرشحين عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي، والذين تتوافر فيهم الشروط الدستورية المطلوبة للترشح.

وكانت اللجنة قد انتهت الأسبوع الماضي من جميع التجهيزات اللازمة لتسهيل عملية تسجيل طلبات الترشح، حيث راعت اللجنة تجهيز المراكز بأحدث التقنيات التي تسهل عملية تسجيل طلبات الترشح، فضلاً عن كادر من الكفاءات المدرَّبة والمؤهَّلة، لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة، وإدارة عمليات التسجيل ومراجعة واعتماد طلبات الترشُّح بسهولة واحترافية، إضافةً إلى الرد على الاستفسارات الواردة.

وشرعت اللجنة على تزويد المقار باللوحات الإرشادية اللازمة، وخصَّصت مواقف سيارات مجانية لتسهيل عملية توافد أعضاء الهيئة الانتخابية إلى مراكز التسجيل، فضلاً عن كافة التسهيلات بما يضمن نجاح عملية تسجيل المرشَّحين بكل دقة وشفافية، ويُلبّي تطلُّعات القيادة الرشيدة، ويعكس نضوج التجربة البرلمانية والمشاركة السياسية الإيجابية.

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