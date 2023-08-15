جمارك دبي تتلقى 54.3 ألف فكرة وابتكار

المصدر: دبي- البيان

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تلقت جمارك دبي نحو 54 ألفاً و318 فكرة وابتكاراً جدداً، من إنشائها قنوات تطوير الأفكار في سنة 2000 وحتى النصف الأول من العام الحالي، فيما تحرص الدائرة على إطلاع الجهات كافة على التقدم الذي حققته في تطوير الابتكار عبر تشجيع الأفكار والابتكارات الجديدة.

وتعزز جمارك دبي جهودها لنشر ثقافة الابتكار باستقبال الوفود من مختلف الجهات لتعريفها بتجربة الدائرة في تطوير الابتكار، ودعمها بالمتابعة المباشرة مع الإدارات الجمركية كافة لدراسة جدواها وتحويلها إلى مراحل التنفيذ وصولاً إلى تطبيقها عبر إدخالها في دورة العمل الجمركي لتنعكس إيجاباً على أداء الدائرة ودورها في حماية المجتمع وتيسير التجارة.

وقال حسين الفردان مدير مركز الابتكار في جمارك دبي، إن نشر ثقافة الابتكار يعد من الأولويات الأساسية لدى جمارك دبي ولذلك نعمل على نقل تجربتنا في تطوير الابتكارات الجديدة إلى الجهات الحكومية والخاصة كافة لمساعدتها على تطوير منظومات الابتكار لديها دعماً لدورها في تقدم الاقتصاد وخدمة المجتمع، إذ تعد تجربة تطوير الابتكارات من التجارب الثرية في هذا المجال.

وأضاف إن الدائرة فازت بطائرة الردع الذكية التي يطورها مركز الابتكار بجائزة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في فعاليات هاكاثون مبتكرو المستقبل وبالتعاون مع مدرسة المعارف، وحصلت الدائرة من منظمة مينا العالمية لتحفيز القادة والمؤسسات على جائزة القائد المؤثر لسنة 2023 لمدير أول مركز الابتكار.

كما واصل المركز التنسيق مع مراكز الابتكار العالمية، وتبادل الخبرات مع مركز الابتكار في شركة أمازون العالمية، وشارك المركز في المؤتمر الافتراضي الخليجي الرابع لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دولة الكويت الشقيقة.

وكان مركز الابتكار، قد استقبل منذ بداية العام الحالي وفوداً متعددة من داخل الدولة ومن الدول الشقيقة والصديقة من أجل التعرف إلى أفضل الممارسات التي تطبقها جمارك دبي لتطوير الابتكار، وأبرزها وفدان وهما وفد من وزارة المالية في دولة الكويت وآخر من دولة الصومال، أما من داخل الدولة فوفد من برنامج ماليون التابع للدائرة المالية في إمارة دبي، ووفد مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووفد شركة نخيل العقارية، ووفد شركة إمداد العالمية.

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