مجلس سفراء الأمان يطلق دورة للأطفال

المصدر: (دبي - البيان)

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نظم مجلس سفراء الأمان التابع للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب ومركز دبي لأمن الطيران المدني، دورة «إعداد العروض التقديمية»، التي تستهدف تأهيل الأطفال من أعضاء المجلس، لتمكينهم في مجال إعداد وتقديم الورش والمحاضرات التوعوية لأقرانهم، في مجالات عدة متعلقة بالطفل وحقوقه، وغيرها من المواضيع الهادفة، وتعد هذه الدورة المرحلة الأولى من برنامج تدريبي تأهيلي نوعي مستمر.

وانطلقت فعاليات الدورة في مقر مركز دبي لأمن الطيران المدني، بالإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، بمشاركة 33 طفلاً من المجلس، وبحضور العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، والمقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية المرأة والطفل بشرطة دبي، والملازم أول عاصم بن شايع، نائب رئيس مجلس سفراء الأمان.

وقال العميد عبد الرحمن الشاعر إن مجلس سفراء الأمان مستمر في عملية تأهيل الأطفال من أعضائه، إيماناً بأن الأطفال المتميزين قادرون على التأثير الإيجابي في بيئتهم المدرسية والعائلية والاجتماعية، وهو ما تسعى له البرامج المتنوعة.

وقال المقدم الدكتور علي المطروشي إن مجلس سفراء الأمان بشرطة دبي يضم نخبة من الأطفال المبدعين والمتميزين في مختلف الجوانب، وإن مثل هذه البرامج التدريبية تسهم بشكل كبير في صقل مهاراتهم في العديد من المحاور.

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