الإمارات تشارك في اجتماع دولي لمكافحة الفساد

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت دولة الإمارات ممثلة بوفد، برئاسة ديوان المحاسبة في الاجتماع الثالث للفريق المعني بمكافحة الفساد (ACWG)، وفي الاجتماع الوزاري، ضمن اجتماعات مجموعة العشرين G20، اللذين عقدا في ولاية كولكاتا، في جمهورية الهند بين 9 و12 أغسطس 2023.

وهدفت مشاركة دولة الإمارات إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة عالمياً في مجال مكافحة الفساد، ضمن مجموعة العشرين، وفي نقاشات تطوير سياسات مستقبلية مبتكرة وفعالة، من شأنها تعزيز النزاهة والمساءلة، وتطوير العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء، والضيوف في مجموعة الـ 20، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير القوانين وتبادل المعلومات، لضمان توحيد جهود مكافحة الفساد على الصعيد الدولي.

وقال المتحدث باسم ديوان المحاسبة: «إن هذه المشاركة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة، وحرصها على تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء والضيوف، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي، وبناء علاقات بناءة تصب في تحقيق الأهداف المشتركة».

وأوضح أن التوعية بمخاطر الفساد ومكافحته تتطلب تعزيز التعاون وتوحيد الجهود، وهذا ما نسعى إليه في ديوان المحاسبة، من خلال العمل يداً بيد مع مختلف الدول، من أجل إيجاد طرق مبتكرة للتوعية بأهمية مبادئ النزاهة والمحاسبة، وتبني أفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة في هذا المجال.

وتعتبر مشاركة ديوان المحاسبة ممثلاً لدولة الإمارات في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين أمراً بالغ الأهمية، لدورها في تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مواجهة تحديات الفساد العالمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية والمساءلة في مكافحة التجاوزات والمخالفات، وفق أعلى المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز