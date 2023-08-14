أمام رئيس الدولة.. سفيرا الإمارات لدى قطر وكينيا يؤديان اليمين القانونية

المصدر: وام

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أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، سفير الدولة المعين لدى دولة قطر الشقيقة، وسالم إبراهيم بن أحمد محمد النقبي، سفير الدولة المعين لدى جمهورية كينيا.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة ــ خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ عن تمنياته لسفيري الدولة التوفيق والنجاح في مهامهما الجديدة، وحثهما على بذل جهودهما الدؤوبة لتعزيز علاقات دولة الإمارات مع دولتي قطر الشقيقة وكينيا الصديقة على مختلف المستويات، مؤكداً سموه حرص الدولة على ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لما فيه الخير للجميع.

من جانبهما، عبر سفيرا الدولة عن اعتزازهما بالثقة الغالية التي أولتهما إياها القيادة الحكيمة لتمثيل الدولة والإسهام في تحقيق مصالحها الوطنية عبر تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون التي تربطها مع الدول الشقيقة والصديقة.

حضر مراسم أداء اليمين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.

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