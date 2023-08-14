تصاريح مواقف رقمية مجانية في دبي لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن استكمال التحول الرقمي في خدمة تصاريح المواقف لفئة كبار المواطنين وفئة أصحاب الهمم بأنواعها، وشملت هذه الخطوة التحول من إصدار البطاقات إلى تصاريح ذكية دون الحاجة الى طباعتها وابرازها في المركبة بدءاً من 20 أغسطس الجاري، كما يتضمن التصريح ميزة إضافية تخول المتعامل من إضافة عدد خمس مركبات بحد أقصى على التصريح الواحد (مركبة واحدة أساسية و4 مركبات ثانوية)، بحيث يمكن تفعيل التصريح على مركبة واحدة فقط في نفس الوقت من خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للهيئة.

وتؤكد الهيئة من خلال هذه المبادرة سعيها الدؤوب نحو تطوير خدماتها واستكمال تحويلها إلى خدمات ذكية واستباقية، لتواكب متطلبات توجهات الحكومة الرشيدة ضمن مبادرة "المدينة الذكية"، وتبني أعلى معايير الاستدامة في تقديم الخدمات، فضلا عن تعزيز سعادة المتعاملين وتحديداً كبار المواطنين وأصحاب الهمم الذين يشكلون جزء لا يتجزأ من مجتمع دولة الامارات.

وتفصيلاً، قال المهندس أسامة الصافي، مدير إدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تحرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك من منطلق غاياتها الاستراتيجية والمتمثلة في (إسعاد المتعاملين)، وتعد خدمات المواقف المجانية المقدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم من أولى اهتمامات الهيئة وعلى رأس قائمة الخدمات التي تسعى إلى أتمتتها وتطوير مزاياها بشكل ذكي دون الحاجة إلى زيارة مراكز اسعاد المتعاملين".

وأضاف الصافي: "بإمكان كبار المواطنين وأصحاب الهمم الحصول على تصريح خدمة المواقف المجانية من خلال الموقع الالكتروني وتطبيق الهيئة الذكي ومراكز اسعاد المتعاملين. وتضم تصاريح المواقف المجانية المقدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، مجموعة من الخدمات، وهي: خدمات إصدار وتجديد تصاريح كبار المواطنين التي تتيح لكبار المواطنين من استخدام المواقف العامة بشكل مجاني مع مراعاة عدم استخدام أي مواقف محجوزة أو مخصصة لفئة معينة، وتصاريح أصحاب الهمم (دائم)، وتصريح مؤقت لأصحاب الهمم، وتصريح سائح لأصحاب الهمم، وتصريح لمراكز تأهيل أصحاب الهمم، وتصريح للحالات المرضية الخاصة تتيح لهم استخدام المواقف العامة بشكل مجاني إضافة للمواقف المخصصة لأصحاب الهمم.

وأشار الصافي إلى أنه سيتم إخطار المتعاملين عبر الرسائل النصية لاستبدال التصاريح، وذلك من خلال ارسال رابط الكتروني إلى أرقام هواتفهم المسجلة لدى الهيئة لتفعيل التصريح بشكل إلكتروني، وستتيح الخدمة اختيار مركبة أساسية واحدة مفعلة بشكل دائم، مع إمكانية إضافة مركبات ثانوية بحيث يمكن تفعيل أي من المركبات الثانوية لمدة ساعة قابلة للتجديد وذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة، مع ضرورة تواجد الشخص المخول له باستخدام التصريح بداخل المركبة.

والجدير بالذكر أن الهيئة تبنت التحول الرقمي لأنظمة المواقف، وتشمل وسائل دفع رسوم المواقف كجهاز المواقف الذكي، ووسائل الدفع المستحدثة، والتطبيق الذكي، بالإضافة لنظام التفتيش الذكي المسؤول عن المخالفات غير الورقية، ومركبات المسح الذكي والمشرف الذكي، واصدار التذاكر الالكترونية برقم المركبة عبر الشاشات التفاعلية التي تعمل باللمس (ثنائية اللغة)، والربط مع بطاقة نول لحفظ رقم المركبة، بالإضافة للتكامل مع نظام التفتيش الذكي وعرض التذكرة الالكترونية في التطبيق الذكي أو الموقع الالكتروني.

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