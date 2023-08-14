لجنة إمارة دبي تعلن جاهزيتها لاستقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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أكدت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، خلال اجتماعها أمس جاهزيتها التامة لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة «الخامسة» من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس 2023، ممن يتعذر عليهم التقدم بطلبات ترشحهم عبر منصة التسجيل عن بُعد، من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي.

تسهيلات

وقال عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لــ«البيان» تم توفير جميع التسهيلات لاستقبال طلبات الترشح، ويتضمن مقر اللجنة فريقاً تنفيذياً يضم 10 موظفين لإتمام عمليات التسجيل بكل سلاسة، معد ومؤهل وعلى درجة عالية من الجاهزية لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية ومساعدتهم والإجابة عن كافة استفساراتهم سواء في مقر اللجنة أو عبر الهاتف ( 043064746) أو عبر البريد الإلكتروني info@election2023.dubai.ae، كما تم توفير مواقف مجانية تزيد على 100 موقف، ولافتات إرشادية داخل وخارج المقر لضمان وصول أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون في الترشح للانتخابات بسهولة.

ركيزة

وقال عيسى المطيوعي: بلغ العدد الكلي لأعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة دبي 73,574 شخصاً، تشكل فئة النساء منهم نسبة 55%، بينما تشكل فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً نسبة 46% منهم، كما يشكل الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً نسبة 38%، في حين بلغت نسبة الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً نسبة 16%، معبراً عن ثقته في زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني القادمة نتيجة تنامي الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتي تُعتبر ركيزة أساسية لتطور المجتمع الإماراتي وتحقيق طموحاته، منوهاً بأن حوالي نصف قائمة الهيئة الانتخابية لإمارة دبي من فئة الشباب.

وأوضح أن مقر لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا)، يستقبل الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن تعذر عليهم التسجيل عن طريق منصة التسجيل الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً على مدار الـ4 أيام المتاحة لتقديم طلبات الترشح. دعوة ودعا المطيوعي أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل حسابهم في الهوية الرقمية مع التحقق من ورود أسمائهم ضمن القائمة عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، قبل التوجه لمقر اللجنة أو تقديم طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني، مشدداً على ضرورة التزام أعضاء الهيئات الانتخابية التام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات. جهود وتحرص لجنة إمارة دبي للانتخابات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، على المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية عبر توفير أجواء انتخابية حضارية تعكس الصورة العصرية لدولة الإمارات،

وذلك من خلال الإشراف العام على سير الانتخابات، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية. تنسيق وتعمل لجنة إمارة دبي للانتخابات على توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية،

والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون، ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفة إلى لجنة إدارة الانتخابات، إلى جانب استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية للانتخابات، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك.

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