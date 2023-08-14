كهرباء دبي تسجل براءة اختراع جديدة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: البيان

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سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي براءة اختراع جديدة عن لوحة طباعة وطريقة مبتكرة لفصل المواد الناتجة عن الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكلٍ آلي، لضمان أداء أفضل للطابعات ثلاثية الأبعاد، وتسهيل إزالة المواد المطبوعة ثلاثية الأبعاد خلال عملية الطباعة، مما يتيح عملية طباعة متواصلة. ويدعم الاختراع جهود الهيئة الدؤوبة لتطوير بنى تحتية وبرامج متقدمة متخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد و"التصنيع بالإضافة"، واستثمارها للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، وبناء النماذج وتصنيع قطع الغيار لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، ودعم رقمنة قائمة موجوداتها ومعداتها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:"ندعم مساعي دبي في أن تكون عاصمة عالمية للطباعة ثلاثية الأبعاد من خلال إيجاد حلول وتقنيات مبتكرة تعمل على عصرنة تصنيع قطع الغيار اللازمة لعملنا، وتطويع تصنيعها بحيث تصبح أكثر استدامة، ودفع عجلة الابتكار في مختلف مجالات الإنتاج والتشغيل التي تحتاجها الهيئة، مما يسهم في توفير الوقت وخفض التكاليف، وتحسين الإنتاجية والكفاءة. وانسجاماً مع "استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد" التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتبنى تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كأحد الحلول المبتكرة التي نستفيد منها في عملياتنا الداخلية لطباعة قطع الغيار للأجهزة والمعدات، إضافة إلى إطالة العمر الافتراضي لهذه المعدات. وتعد الهيئة أول جهة في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المعدنية باستخدام الخيوط والأسلاك، كما أنها دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أول مختبر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم، وذلك عن مختبر الروبوتات والطائرات المسيرة (الدرون) في مركز البحوث والتطوير. ويعزز المركز من خلال ابتكاراته وأوراقه البحثية المتطورة مشاريع الطباعة ثلاثية الأبعاد التي أطلقتها الهيئة والتي حظيت بإشادة واسعة من المؤسسات الخدماتية حول العالم."

من جانبه، لفت المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إلى أن مركز البحوث والتطوير قد أصبح منصة عالمية توفر حلولاً وتقنيات مبتكرة تسهم في تعزيز العمليات التشغيلية والخدماتية لمختلف قطاعات المؤسسات الخدماتية. وقد سبق للمركز وأن سجل براءة اختراع عن جهاز لاصق لتعزيز الطباعة ثلاثية الأبعاد، من خلال توزيع المادة اللاصقة أوتوماتيكياً على لوحة الطباعة ثلاثية الأبعاد بطريقة محكمة وملائمة، بما يضمن ثبات الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد على ألواح الطباعة وفق المطلوب.

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