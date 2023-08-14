اختبار جديد للكشف المبكر عن تكرار الإصابة بسرطان الثدي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشفت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، بالتعاون مع جامعتي برادفورد وليدز عن اختبار جديد RanDx عالي الحساسية، للكشف المبكر عن إمكانية تكرار الإصابة بسرطان الثدي، بعد استئصال الورم.

وحاز الاختبار، الذي أشرف عليه البروفيسور محمد الطناني نائب رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، للبحوث والدراسات العليا، وعميد كلية الصيدلة، على تمويل بقيمة 4.7 ملايين درهم من برنامج Innovate UK Biomedical Catalyst المرموق ببريطانيا، وتعد هذه المنحة الكبيرة بمثابة شهادة على مدى أهمية هذا الاختبار، لتطوير حلول الرعاية الصحية المبتكرة، وتحقيق تقدم مؤثر في مجال الكشف المبكر عن مرض السرطان.

وأوضح البروفيسور محمد الطناني أن اختبار RanDx المبتكر يقيس مستويات جينات محددة في عينات الأنسجة السرطانية، حيث تدل نسبة المستويات الجينية على احتمالية تكرار الورم في مرضى سرطان الثدي، وكذلك انتشار المرض في أعضاء أخرى في جسم المريض من عدمه، وكذلك تقرير مدى احتياج المريض للعلاج الكيماوي من عدمه، حيث إن بعض المرضى تستفيد من العلاج الكيماوي، والبعض لا يستفيد منه، ويتعرض فقط للآثار الجانبية الشديدة للعلاج الكيماوي.

وأضاف: «يجمع هذا المشروع بين الخبرة السريرية وعلم الأورام وعلم الأمراض، التي توفرها جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وصندوق مستشفيات ليدز التعليمية (LTHT) من قبل جامعة ليدز (UoL)، مع الخبرة في المؤشرات الحيوية والتنظيمية للسرطان، التي تقدمها جامعة برادفورد (UoB)».

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