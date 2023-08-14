العين تشيع أبناءها الغرقى

المصدر: العين - سيف الكعبي

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شيعت العين أمس جثامين ثلاثة شباب من أبنائها وهم: الشاب محمد عبدالله غدير الكعبي والشاب سالم محمد الكعبي والطفل خليفة عبدالله الكعبي من منطقة الفوعة حيث توفوا في حادث انجراف مركبتهم في وادي القحفي بولاية محضة في سلطنة عُمان.

بلاغ

وصرحت إدارة الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عُمان بأنها تلقت بلاغاً عن انجراف مركبتين وبهما 7 أشخاص في مجرى الوادي، وتم إنقاذ 4 أشخاص منهم وفقدان الثلاثة الآخرين، وباشرت فرق البحث والإنقاذ عمليات البحث عن الثلاثة المفقودين بالتعاون مع أهالي المنطقة، فتم العثور على الثلاثة مفارقي الحياة.

وتم نقل الجثامين إلى الدولة صباح أمس وتمت الصلاة عليهم في مسجد الشهيد عبدالعزيز الكعبي في منطقة الفوعة بمدينة العين بعد صلاة العصر، ثم ووريت جثامينهم الثرى في مقبرة الفوعة، بحضور حشد غفير من المشيعين.

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