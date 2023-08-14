«الوطني للتأهيل» يطلق مخيم الخيارات الصحية والإبداع

المصدر: (أبوظبي - وام)

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انطلقت في المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي فعاليات «مخيم الخيارات الصحية والإبداع»، الذي يهدف إلى تقديم تجربة صيفية متميزة تجمع بين الصحة والتفاعل الإبداعي لفئة المراهقين من الجنسين في الفترة من 13 حتى 25 أغسطس الجاري، تحت شعار «صياغة الغد المشرق بخيارات اليوم»؛ إذ يسعى المخيم إلى تحسين الصحة الجسدية والنفسية للمراهقين وتوجيههم نحو اتخاذ قرارات صحية ومسؤولة في حياتهم.

وأكد يوسف الذيب الكتبي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل أهمية هذه المبادرة في مساعدة المراهقين على التعامل مع التحديات التي يواجهونها إذ تشمل مرحلة المراهقة أخطاراً متعددة منها تعاطي المؤثرات العقلية، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للمركز ورؤيته في بناء مجتمع صحي ومزدهر.

وقال الكتبي: برنامج المخيم الصيفي المبتكر يمزج بين الصحة والإبداع مع التركيز على الوقاية من المؤثرات العقلية بشكل غير مباشر، وتجنب العوامل التي تؤدي إليها.

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