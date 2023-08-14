اختتام البرامج الصيفية لـ«صندوق الوطن» في أبوظبي والرويس

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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اختتمت، أمس، فعاليات البرامج الصيفية التي نظمها صندوق الوطن على مدى شهر كامل في كل من أبوظبي والرويس، وشارك بها 2250 طالباً وطالبة من أبناء وبنات الدولة من المدارس الحكومية والخاصة، وذلك برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

وركزت الأنشطة على تعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة وتعريف الطلبة بالرموز الوطنية الإماراتية، والتركيز على اكتشاف الموهوبين وتشجيع الابتكار والإبداع لدى الطلبة، إضافة إلى أنشطة تتعلق بالاستدامة وحماية البيئة، وتدوير المخلفات. كما نظمت البرامج الصيفية 24 رحلة ثقافية وترفيهية وتاريخية لكل الطلبة المشاركين بالأنشطة.

إقبال

وحظيت البرامج الترفيهية والألعاب الرياضية والمسابقات، والعروض المسرحية والفنية والموسيقية بإقبال واهتمام كبير من جانب الطلبة أيضاً، حيث تجاوز عدد الفعاليات 125 فعالية مختلفة، شارك في إداراتها أكثر من 122 من المدرسين والمدربين والمشرفين، واستضافت الأنشطة 50 فناناً وكاتباً ومبدعاً إماراتياً، وحسب آخر استبيان شارك به أولياء الأمور كانت نسبة الرضا عن الأنشطة والبرامج بشكل عام 91.2%

وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي حققتها البرامج الصيفية لصندوق الوطن في موسمها الأول، مشيداً بتبني البرامج الصيفية لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة باعتبارها هدفاً سامياً، مؤكداً أن هذا النجاح يدفعنا لدراسة تعميم هذه التجربة على كل إمارات الدولة بداية من العام المقبل، لكي تعم الفائدة.

رؤية

وأكد معاليه أن كل ما يقوم به صندوق الوطن من مبادرات وأنشطة تشمل معظم فئات المجتمع ولاسيما الأجيال الجديدة والشباب من أبناء وبنات الإمارات، إنما هو تجسيد حي للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يوجهنا دائماً بالاهتمام بشباب الإمارات باعتبارهم حاضر الوطن ومستقبله المزهر، مؤكداً أن سموه حريص كل الحرص على شباب الوطن ولاسيما طلاب المدارس والجامعات، موضحاً أن عمل الصندوق ينطلق دائماً من هذه الرؤية وهذا التوجه السامي.

توصيات

وأوضح معاليه أن اللجنة المشرفة على البرامج الصيفية لصندوق الوطن قدمت تقريراً مفصلاً تناول الحدث وأهم التحديات التي واجهته، وأهم التوصيات التي قدمها أولياء الأمور والطلبة والمدرسين من أجل التطوير والتوسع في الأنشطة، مؤكداً أنها محل تقدير، وسيتم دراستها، للاستفادة منها في الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أهمية تعميم هذه التجربة لتشمل كل إمارات الدولة كي تصل الفائدة للجميع. واختتم معاليه بتوجيه الشكر لكل الشركاء والمشرفين، والضيوف الذي أثروا البرامج الصيفية لصندوق الوطن بخبراتهم ومواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

قيم

ومن جانبه، أكد ياسر القرقاوي المدير العام بصندوق الوطن أن كل فعاليات البرامج الصيفية التي نظمها صندوق الوطن ركزت أن تصل بثقافة الهوية الوطنية إلى كل المشاركين بكل صورها كاللغة والقيم والتراث، مؤكداً استخدام كل الإمكانات الممكنة لهذا الغرض.

وأكد القرقاوي أن صندوق الوطن يضع تعزيز الهوية الوطنية بكل عناصرها كاللغة والثقافة والتراث والتاريخ والرموز الوطنية والتاريخية للإمارات كواحد من المجالات المهمة التي يركز عليها الصندوق خلال المرحلة الحالية إضافة إلى تمكين أبناء وبنات الدولة من القطاع الخاص، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى الشباب.

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