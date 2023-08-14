«كهرباء الشارقة» تنفذ برنامج صيانة مكثفاً لمحطات نقل الطاقة

المصدر: الشارقة - البيان

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نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برنامجاً مكثفاً لأعمال الصيانة الدورية السنوية لمحطات نقل الطاقة «الجهد العالي 220 ك ف و 132 ك ف»، ومحطات الجهد المتوسط «33 ك ف»، والذي شمل 5 محطات 220 ك ف، 26 محطة 132 ك ف و 150 محطة 33 ك ف، حيث بلغ العدد الإجمالي للمحولات التي تم صيانتها 698 محولاً، كما بلغ عدد المغذيات التي شملها برنامج الصيانة 4217 مغذياً و 116 مكثفاً كهربائياً، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية إمداد الطاقة الكهربائية بكفاءة للمتعاملين.

وأكد المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتطوير شبكات الكهرباء في جميع مناطق إمارة الشارقة وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكات وتوفير الخدمات بجودة عالية ومراجعة التمديدات وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لجميع المحطات والشبكات.

وأوضح، أن الهيئة تحرص على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية لمحطات نقل الطاقة دون تأثير على المتعاملين ويشمل البرنامج صيانة محطات ومحولات نقل الطاقة المنتشرة في مختلف مناطق إمارة الشارقة وتولي الهيئة أهمية كبيرة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية وتوفير قطع الغيار الأصلية وضمان جودتها للحفاظ على الأجهزة وضمان كفاءتها.

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