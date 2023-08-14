«برواز دبي».. إطلالة بانورامية تروي سحر «دانة الدنيا»

المصدر: دبي - وائل نعيم

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يشكل «برواز دبي» صرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالات ساحرة على مناطق الإمارة ليكون جسراً يربط ماضي «دانة الدنيا» العريق مع حاضرها المزدهر، ويوفر البرواز إطلالات بانورامية لكامل مدينة دبي، ليحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها وحتى تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر.

ويقع «برواز دبي» في حديقة زعبيل، ويمكن للزوار الوصول إلى «برواز دبي» من البوابة رقم 4 على شارع الشيخ راشد، وتتوفر مواقف السيارات للزوار، وأقرب محطة مترو للموقع هي محطة مترو الجافلية على الخط الأحمر، ويفتح «برواز دبي» أبوابه يومياً من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 9 مساءً.

ممر زجاجي

ويستمتع زائرو البرواز بمشاهدة المنظر الخلاب لغروب الشمس من أعلى الجسر، والانتقال بالمصاعد البانورامية ومشاهدة إطلالة مدينة دبي من جانبي البرواز، وإثراء تجربتهم من خلال المشي على الممر الزجاجي المضيء في الجسر المعلق، والتعرف على أبرز معالم دبي ووجهاتها السياحية، إلى جانب التقاط صور السلفي مع أجمل معالم دبي، إلى جانب قضاء أجمل الأوقات أمام اللوحة المائية المضيئة والراقصة على الأنغام الموسيقية لنافورة البرواز.

وتضم رحلة الزوار في «برواز دبي» 3 تجارب مميزة تم تصميمها لتعبر عن ماضي إمارة دبي وحاضرها ومستقبلها، حيث تبدأ الرحلة بتقديم نبذة عن هذا المشروع المبتكر، وبعدها ينطلق الزوار لمشاهدة «معرض دبي القديمة» الذي يستخدم المؤثرات السمعية والبصرية والحسية ليحكي قصة التطور المتسارع الذي شهدته المدينة وكيف تحولت من قرية للصيد إلى مدينة عصرية مزدهرة، ويعرض صوراً مدهشة من التراث الإماراتي.

وبفضل الشاشات ثلاثية الأبعاد والمؤثرات الخاصة، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة أكثر واقعية تعرض صور «دبي القديمة» والأصوات والكلمات والأهازيج التي كانت تسمع آنذاك وعبق روائحها وكأنها أمامهم الآن، وذلك عبر استخدام تقنية الهولوجرام.

منصة مرتفعة

وبعد ذلك ينطلق الزوار إلى المصعد السريع ذي الواجهة الزجاجية ليحملهم إلى الجسر العلوي من البرواز، وهو منصة مرتفعة تقدم للزوار إطلالات بانورامية لا مثيل لها على جميع أنحاء المدينة ليستمتعوا بمشاهدتها من علو 150 متراً.

ويستمتع الزوار بمشاهدة أحياء دبي القديمة التي تضم مناطق: ديرة وأم هرير والكرامة على الجانب الشمالي، وأما على الجانب الجنوبي فيشاهد الزوار في الوقت نفسه ناطحات السحاب الشاهقة التي تقف شامخة وسط مدينة دبي الحديثة، وتضم منصة الجسر العلوي الواسعة والمطلة على دبي القديمة والحديثة مزايا مبتكرة مثل شاشات الواقع المعزز التي تسمح للضيوف بالتعرف على أبرز معالم المدينة المتنوعة.

إضافة إلى ذلك يتميز الجسر العلوي بتقنية تحبس الأنفاس، حيث يتحول مسار الزوار المصمم من ألواح ذكية إلى أرضية شفافة وذلك بمجرد السير عليه، بحيث تمنح الزائر الإحساس بأنه يسير على الهواء كما يستمتع بمشاهدة فريدة للبرواز والمنطقة المحيطة من الأعلى.

وبعد النزول إلى طابق الميزانين من الجهة المقابلة بواسطة المصعد السريع، سيستمتع الزوار بمشاهدة «معرض المستقبل» الذي يقدم شاشة تفاعلية بتقنية الواقع الافتراضي تعرض تصوراً متطوراً لمدينة دبي حتى الـ 50 عاماً المقبلة من الآن.

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