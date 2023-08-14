لجنة الفجيرة مستعدة لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية

المصدر: (الفجيرة - وام)

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أنهت لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، استعداداتها لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وتستقبل اللجنة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح عبر الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوفر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو تطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات -uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وغوغل بلاي، ابتداءً من 15 أغسطس الجاري في الساعة 8 صباحاً، ويستمر حتى 18 أغسطس في الساعة 12 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات.

وبإمكان من يرغب في الترشح، ولكنه لم يستطع تقديم طلب ترشحه عبر منصة تسجيل المرشحين عن بُعد، تقديم طلب الترشح بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة، التوجه إلى مركز تسجيل المرشحين في مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ـ الطابق الثامن، خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس 2023، من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساءً، ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، حيث ستقوم لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي باستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، من خلال لجنة إدارة الانتخابات، لاعتمادها.

اجتماع

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، الذي عقد أخيراً برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، رئيس اللجنة، وبحضور جميع أعضائها في مقرها بغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، كل التجهيزات الإدارية والتقنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية، ومختلف الأنشطة والمبادرات التي ستقوم اللجنة بتنفيذها ضمن برنامج عمل متكامل بهدف المساهمة في دعم جهود اللجنة الوطنية للانتخابات لتنفيذ العملية الانتخابية على النحو الأمثل.

وتتولى لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي سيجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، فضلاً عن رفع التقارير والملاحظات بشأنها إلى لجنة إدارة الانتخابات.

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