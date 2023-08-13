محمد الحسيني يلتقي سفير إيران لدى الإمارات

المصدر: وام

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عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اجتماعا مع سعادة رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة.

وتطرق معاليه، خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة المالية في دبي، إلى جهود تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض معالي محمد الحسيني، سبل التعاون في المواضيع المتعلقة بالقطاع المالي بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تعزيز استقرار المنطقة اقتصاديا وتحقيق التنمية والتقدم والرخاء.

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