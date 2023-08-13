لطيفة بنت محمد: شبابنا يكتبون بنجاحاتهم قصة نجاح الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، تحية خاصة لشباب الإمارات الواعد، واصفة إياهم بأنهم الأبطال الذين يكتبون بنجاحاتهم قصة نجاح الإمارات وتخطت إنجازاتهم حدود الوطن.

وأضافت سموها بمناسبة اليوم العالمي للشباب أن الإمارات ساهمت بشبابها في تصميم مستقبل العالم كما نطمح إليه.

وقالت عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) : «في اليوم العالمي للشباب تحية خاصة لشبابنا الإماراتي الواعد، لأبطالنا الذين يكتبون بنجاحاتهم قصة نجاح الإمارات، وتخطت إنجازاتهم حدود الوطن، فكانوا الرهان الأقوى لحكومةٍ قدمت نموذجاً عالمياً في تمكين الشباب، وساهمت بشبابها في تصميم مستقبل العالم كما نطمح إليه».

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