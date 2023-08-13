سلطان المنصوري: شبابنا استثنائيون في قدراتهم     

المصدر: (دبي - البيان)

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قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: في اليوم العالمي للشباب نتقدّم إلى كل شاب وشابة بأطيب الأمنيات بمستقبل هُم أساسه ونسير على نهج قيادتنا الحكيمة في تمكينهم ووضع كل ما يحتاجونه في أيديهم ليكونوا جزءاً من رسم واقع دولتنا غداً منذ الآن.

ومثلما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،: الشباب هم من سيأخذون زمام الأمور في المستقبل«.

وأضاف: نحن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي أخذنا على عاتقنا المسؤولية انطلاقاً من الهدف الذي وُجد المجلس لأجله ببناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات ضمن القطاع الخاص التي تشكل العصب الحيوي للمستقبل في دبي ودولتنا ككل، وذلك لإيجاد فرص مهنية للمواطنين ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي بالشكل الذي يطمحون أن يكون عليه مستقبلهم.

وميزة دولتنا أن الشباب يشكلون أغلبية فنحن دولة أنعم علينا الله بشباب استثنائيين في عزيمتهم وقدراتهم وأوجدت لهم القيادة بيئة محفزة جعلتهم جزءاً لا يتجزأ من كل قصة نجاح اليوم وغداً».

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