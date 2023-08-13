محمد الحسيني: رؤية الامارات إيلاء الشباب مكانة وأهمية بالغة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في سبيل الأخذ بيد الشباب إلى المضي نحو مئويتها الحافلة بفرص وإمكانات، تستنهض في الشباب أفضل ما لديهم، ليبذلوه رفعة لبلدهم وعزتها.

وأضاف معاليه بمناسبة اليوم العالمي للشباب: «إن دولة الإمارات تمتلك رؤية واستراتيجية شاملة تولي الشباب مكانة وأهمية بالغة، وتستثمر فيهم، ومن أجلهم».

وتابع قائلاً: «على النهج ذاته، الذي رسخته الحكومة تحرص وزارة المالية على أن تكون سباقة بدعم الشباب والاستثمار في إمكاناتهم وخبراتهم، لذا يشكل الشباب الطامحون لبناء مسيرة مهنية ناجحة نسبة كبيرة من كوادر الوزارة، حيث يحصلون على فرصة الانتماء إلى فريق متمرس يتبنى مفاهيم مبتكرة، وأفكاراً طموحة، ويسخر التقنيات الحديثة، بهدف النهوض بتنمية اقتصادية مستدامة في الدولة».

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