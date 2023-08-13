مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي يستعرض أنشطته

المصدر: دبي - البيان

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كشف مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي عن إحصائيات الأنشطة التي قام بها خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث نفذ 66 جلسة حوارية ونقاشية، واستقبل والتقى 80 وفداً زائراً، وشارك في 26 نشاطاً وفعالية مشتركة، ونفذ 30 مشروعاً ومبادرة، وحصل على 6 جوائز محلية، و3 جوائز دولية، وحصد مؤخراً جائزة لشرطة دبي كأفضل جهة رائدة في تمكين الشباب في الجوائز المؤسسية والشرطية بجائزة وزير الداخلية للتميز 2023.

وبينت المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، أن المجلس حفز خلال العام الماضي 91 % من الشباب، وحقق استطلاع الرأي الداخلي للسعادة الشبابية ما نسبته 97.3 %، وفي الجانب التطويري والتأهيلي درب 9398 شاباً وشابة بدورات تخصصية، وأشرف على 25 قناة ووسيلة تواصل مع الشباب في شرطة دبي، كما ومثلت شريحة الشباب في شرطة دبي ما نسبته 40 % من المشاركين في فريق تحديث استراتيجية شرطة دبي.

مشاريع

بدوره قال النقيب مهندس خليفة الروم، نائب رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي: إن شباب شرطة دبي لهم دور كبير في إنجاح العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية والمهمة في شرطة دبي، وساهموا في تنظيم وإعداد العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، ومنها على سبيل المثال البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول، وحصلوا على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

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