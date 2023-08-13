خليفة بن محمد: الشباب المتطوع من أبرز صُنّاع الإمارات

المصدر: (دبي-البيان)

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أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس جمعية واجب التطوعية، أن الشباب المتطوّع من أبرز صُنّاع الإمارات.

وقال بمناسبة اليوم العالمي للشباب: إن قيادة الإمارات لا تدخر جهداً أو دعماً لتمكين فئة الشباب في سبيل الإنجاز والنجاح والاستعداد للمستقبل.

وأشار إلى أهمية العناية بالشباب، وتوفير البيئة الملائمة لتقدّمهم وازدهارهم، وإطلاق العنان لطاقاتهم وقدراتهم اللامحدودة، وإحداث التأثير طويل الأمد، لاسيما وأن الإمارات مُقبلة على الـ50 عاماً من مئويتها، بعزم وطموح مؤثر في صناعة قيادات شبابية وطنية ناضجة على أخذ زمام المبادرة، والمؤمنة بنهضة الإمارات ورفعتها.

وجدّد التزام جمعية واجب التطوعية، بدعم الشباب، أمل الوطن ومستقبله، وكذلك الحرص على حثهم على الإخلاص في العمل التطوعي والعطاء الصادق لترسيخ الثقافة الشبابية الوطنية الخالصة التي ترتكز على جوهر روح الاتحاد.

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