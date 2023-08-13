شرطة أبوظبي تشارك بملتقى «الشباب لمستقبل مستدام»

المصدر: أبوظبي - وام

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شارك مجلس شباب شرطة أبوظبي في ملتقى «الشباب لمستقبل مستدام» في مجلس واحة الكرامة بأبوظبي، تزامناً مع يوم الشباب الدولي، وفي إطار إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، بمشاركة مجالس شباب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة العدل، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

أجندة

وأكد المقدم الدكتور علي محمد المصعبي رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي أن اعتماد الملتقى، ضمن الأجندة الرسمية لفعاليات يوم الشباب الدولي في دولة الإمارات لعام 2023، يوضح مدى اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتعزيز المشاركات المحلية لمجلسها للشباب، وإبراز مدى أهمية الاستدامة في مختلف المجالات، ودور الشباب في وضع الحلول للتحديات في هذا المجال.

جهود

وأضاف: إن المجلس ناقش الجهود، التي تقوم بها الجهات الحكومية ‏في تعزيز الاستدامة ‏البيئية والتشريعية والتكنولوجية، لمعالجة ‏تحديات الاستدامة، بهدف البحث عن حلول مبتكرة، ‏من خلال توظيف كل أدوات استشراف المستقبل، ‏لمساعدة الحكومات على توقع الفرص والتوجهات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهم قضايا الاستدامة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.

مناقشات

وركزت المناقشات بين أصحاب الكفاءات والشباب حول أربعة محاور، المحور الأول تطرق إلى تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال التكنولوجيا الرقمية، والذي من خلاله تم مناقشة التوازن بين التقدم التكنولوجي، والحفاظ على البيئة ،ونشر الوعي بين الشباب لضمان التنمية البيئية والتكنولوجية المستدامة، والمحور الثاني دار حول الثقافة القانونية، من أجل استدامة مهارات الشباب، وتم مناقشة الثقافة القانونية بشأن حقوق وحماية النظام البيئي، ورفع وعي الشباب نحو سيادة القانون، ودعم الاقتصاد الأخضر، وفي المحور الثالث تم تناول استشراف المستقبل في تعزيز التنمية المستدامة.

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