«زايد العليا» تطلق مبادرات تزامناً مع اليوم العالمي للشباب

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عدة مبادرات لصالح منتسبيها من أصحاب الهمم، بمناسبة اليوم العالمي للشباب. يأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة لترجمة تطلعات وتوجهات واهتمام قيادتنا الرشيدة بقطاع الشباب والذين يعتبرون رواد التطوير والتنمية، وبناة المستقبل.

وتشمل المبادرات تدشين الفرع الخارجي الثاني لـ «كافيه النحلة» لأصحاب الهمم - The Bee Cafe في مقر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتحقيق مجتمع دامج يتيح تمكين أصحاب الهمم ويوفر الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وفي إطار المبادرات المجتمعية وإشراكهم في عملية التنمية المستدامة.

توعية

ويعد الكافيه مقراً للترويج والتوعية بمهارات وقدرات أصحاب الهمم في مختلف المجالات، والكافيه الأول من نوعه على مستوى الإمارات جميع العاملين فيه من أصحاب الهمم، ويقدم الكافيه الذي يعمل على مدار أيام العمل الرسمية بمقر الهيئة مجموعة واسعة من خيارات القهوة التخصصية التي يقوم بتحضيرها أصحاب الهمم والمتاحة للشراء من قبل زوار ومتعاملي هيئة الهلال الأحمر وموظفيها.

ويأتي افتتاح الكافيه تفعيلاً لاتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم وإبراز إنجازاتهم وإمكاناتهم من خلال توفير الفرص التي تساهم في دعمهم وتعزيز توظيفهم واندماجهم المجتمعي.

أما المبادرة الثانية للمؤسسة بهذه المناسبة هي إنتاج فيلم توثيقي عن الشباب من أصحاب الهمم بعنوان «الشباب قادة» يسلط الضوء على أهمية دور الشباب في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز ثقافة الاستدامة.

تقدير

ومن جهته أعرب عبدالله الحميدان أمين عام المؤسسة عن شكره وتقديره لكافة المسؤولين بهيئة الهلال الأحمر على تعاونهم المثمر والمتميز مع المؤسسة لتدشين فرع كافيه النحلة بمقر الهيئة، كما شكر شركة الدار العقارية التي تكفلت بقيمة تجهيز المكان بكافة المعدات لعمل الكافيه وبنظام المحاسبة، وقال إنها خطوة رائدة في مجال تمكين وتوظيف أصحاب الهمم تأتي بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

حرص

من جانبه أكد حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن افتتاح كافيه النحلة هذا المشروع الحيوي يجسد حرص الهيئة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على التعاون البناء والمثمر من أجل تمكين أصحاب الهمم اقتصادياً واجتماعياً، وتهيئة الظروف الملائمة لهم للمشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية والإنتاجية ومساعدتهم على تحقيق أكبر قدر من التوافق النفسي والاجتماعي والاستقلال المادي الاقتصادي.

ريادة

وقالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار العقارية إن مشروع «كافيه النحلة» يشكل دليلاً ملموساً على الإمكانات الكبيرة لريادة الأعمال المجتمعية ودورها في تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع، وسعداء بالنجاح الذي أثمرت عنه شراكتنا مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والهلال الأحمر الإماراتي في هذا المشروع الفريد الذي يواصل نموه وتوسعه بافتتاح فرعه الثاني.

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