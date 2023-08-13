«اقتصادية عجمان» تستعرض دور الشباب في تعزيز الاقتصاد الأخضر

المصدر: عجمان - وام

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ندوة بعنوان«الشباب والاقتصاد الأخضر»، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب وبمشاركة الدوائر الحكومية في الإمارة، دائرة البلدية والتخطيط وغرفة وتجارة وصناعة عجمان وهيئة المناطق الحرة، وبحضور أصحاب المشاريع، لنقل تجربتهم في تحويل مشاريعهم إلى مشاريع مستدامة.

دعم

تهدف الندوة الرائدة إلى تشجيع ودعم الشباب الطموح في عجمان وتعزيز دورهم الحيوي في التنمية الاقتصادية، وتأكيداً لدورهم في تعزيز الاستدامة و دعم مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأعرب أحمد خير البلوشي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة عن شكره للجهات الحكومية المشاركة في الندوة،ما يعكس التزامهم وحرصهم على توفير الدعم اللازم لتمكين الشباب ومساعدتهم على تحقيق النجاح والتميز في مجتمع الأعمال.

مشاريع

كما أكد البلوشي أن مشاركة القطاع الخاص لا تقل أهمية عن مشاركة القطاع الحكومي، فقصص نجاحهم الملهمة هي إلهامٌ للشباب للبدء بخوض تجربة ريادة الأعمال و تحويل مشاريعهم إلى مشاريع مستدامة وصديقةٌ للبية. منوهاً أن الندوة تُعد فرصةً هامة لتحفيز روح المبادرة لدى الشباب وتمكينهم ليصبحوا عناصر فعالة في بناء مستقبلٍ مستدام وواعد لإمارة عجمان.

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