3081 عقد زواج في دبي خلال النصف الأول

المصدر: (دبي – وائل نعيم)

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بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في إمارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري وفقاً لبيانات مركز دبي للإحصاء الصادرة عن محاكم دبي، 3081 عقداً، فيما بلغت حالات الطلاق 633 حالة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات الزواج المسجلة في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري سجل شهر مارس الماضي أعلى عقود الزواج، بواقع 617 عقداً، تلاه فبراير بواقع 595 عقداً، ثم مايو بواقع 513 عقداً، تلاه يونيو بواقع 503 عقود زواج، ثم يناير بواقع 488 عقداً، وابريل بواقع 365 عقداً.

وأظهرت بيانات الطلاق المسجلة في الإمارة في الفترة نفسها أنه تم تسجيل و104 حالات طلاق في يناير و107 حالات طلاق في فبراير، و129 حالة طلاق في مارس الماضي، و64 حالة في ابريل و114حالة في مايو و115 حالة في يونيو الماضي.

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