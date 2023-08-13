إسعاف شرطة الشارقة يقدم خدمة طبية مميزة لكبار المواطنين وطريحي الفراش

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المقدم الدكتور فيصل جاسم الدوخي مدير فرع الإسعاف بالقيادة العامة لشرطة الشارقة لـ «البيان»، أن خدمة النقل الطبي التي تنفذها مركبات الإسعاف التابعة لشرطة الشارقة، تم تفعيلها بناءً على توجيهات اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وذلك مراعاة لفئة كبار المواطنين، والمرضى طريحي الفراش ممن يتعذر نقلهم عن طريق وسائل النقل الاعتيادية، لافتاً إلى أن تلك الخدمة الإسعافية يقدمها طاقم تمريضي من ذوي الكفاءات، ويبلغ عددهم 30 مسعفاً، يقدمون الإسعافات من خلال 10 مركبات مزودة بأفضل التجهيزات الطبية وتم نقل 3778 حالة إلى المستشفيات والعيادات في النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أن مركبات إسعاف شرطة الشارقة جاءت لتلبية احتياجات فئة كبار المواطنين وطريحي الفراش للانتقال من مقر سكنهم في إمارة الشارقة إلى المستشفيات والعيادات الطبية في مختلف مناطق الدولة.

حرفية

وكشف المقدم الدكتور الدوخي أن عدد الحالات المرضية من كبار السن وطريحي الفراش التي تم نقلها بالإسعاف التابع لشرطة الشارقة إلى المستشفيات والعيادات وتم التعامل معها بحرفية بلغت في العام 2022 أكثر من 5400 حالة، كما تم خلال النصف الأول من العام الجاري التعامل مع 3778 حالة مرضية.

وحول الفئة التي تم تخصيص الخدمة لها، قال مدير فرع الإسعاف بشرطة الشارقة: إن الخدمة المقدمة من القيادة العامة لشرطة الشارقة والتي تم تخصيصها لنقل كبار المواطنين، وطريحي الفراش، هي خدمة اجتماعية مجانية تخدم فئة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

شراكة

ولفت مدير فرع الإسعاف بالقيادة العامة لشرطة الشارقة إلى أن دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة تعد شريكاً استراتيجياً للقيادة العامة لشرطة الشارقة، ويتم التنسيق معها بشكل دائم ومستمر فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز