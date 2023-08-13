80 موظفاً وموظفة من شرطة دبي يؤدون العمرة

المصدر: (دبي - البيان)

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غادر 80 موظفاً وموظفة من موظفي القيادة العامة لشرطة دبي من مطار دبي الدولي إلى الأراضي المقدسة ضمن رحلة العمرة التي نظمتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السعادة بين الموظفين.

وكان في مقدمة مودّعي معتمري شرطة دبي، العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بحضور الملازم أول أحمد خليفة المزروعي، رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية، متمنين لهم التوفيق في الرحلة، وأن يتقبل الله طاعتهم.

وقال العميد المنصوري: «مبادرة رحلة العمرة تأتي بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في إطار الحرص على تعزيز السعادة بين الموظفين وتعزيز جودة الحياة لهم، والتي لها أثر ملموس على قيم الموظف وسلوكه في تقديم أفضل الخدمات إلى أفراد المجتمع».

وأضاف العميد المنصوري: «تأتي هذه المبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي لمكافأة موظفيها على جهودهم وتعزيز سعادتهم، عبر إتاحة الفرصة لهم لأداء هذه العبادة العظيمة، وستكون مدتها 6 أيام موزعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة».

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