التدريب الصيفي يزود الطلبة بالخبرات ويؤهلهم لسوق العمل

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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يحرص العديد من الطلاب والطالبات على استغلال فرصة التدريب الصيفي التي توفرها بعض الجهات والمؤسسات والدوائر وذلك يقيناً من أهمية غرس ثقافة الوعي بأهمية التدريب المهني، والحاجة إلى استقطابهم وتوجيههم وتزويدهم شتى المهارات ولا سيما تلك التي ستؤهلهم لسوق العمل مستقبلاً، والنتائج بكل تأكيد ستكون إيجابية.

وأكد مختصون لـ«البيان» أن فترة التدريب العملي الصيفي مفيدة وتصب في مصلحة الطلاب ويجب التركيز عليها والاستفادة منها كونها الخطوة الأولى في العمل الميداني.

وفي هذا الإطار قال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام: أحرص بالتعاون مع الطاقم الطبي في المستشفى الذي أعمل به على تدريب طلبة الطب، بتزويدهم مجموعة من المهارات اللازمة للانخراط في هذا القطاع المهم، وتعريفهم بأحدث العلاجات والابتكارات الطبية، إضافة إلى وضع الخطط الكفيلة بتطوير وتدريب الطلبة وإكسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل باقتدار.

فرص

وقال الدكتور علي أحمد الغفلي، الأستاذ المشارك في قسم الحكومة والمجتمع، وكيل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات: «إيماناً من الجامعة بضرورة رفد الدراسة النظرية التي يتلقاها الطلبة بالمهارات العملية الضرورية لاكتمال رحلتهم التعليمية، تحرص الأقسام العلمية في الكليات المختلفة على تضمين مساقات التدريب العملي في المناهج الدراسية التي تطرحها ووفقاً لذلك يتعين على الطلبة أن يسجلوا في مساقات التدريب العملي في مرحلة معينة من بعد أن ينجزوا بنجاح عدداً من الساعات الدراسية التي تؤهلهم لخوض تجربة التدريب والاحتكاك بمتطلبات واقع العمل الوظيفي وتجتهد الأقسام العلمية في إيجاد فرص التدريب العملي المناسبة أمام الطلبة».

تطوير

وأوضح الدكتور سائد الربّاعي أستاذ مشارك بكلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات أن التدريب الصيفي للطلاب يسهم في تطور الطلاب أكاديمياً ومهنياً كما يوفر للطلاب فرصة مهمة لكسب خبرة عملية في مجال اهتمامهم أو تخصصاتهم فالتدريب يوفر للطلاب تجربة العمل في بيئة واقعية، ويساعدهم على تطبيق المفاهيم النظرية التي تعلموها على مقاعد الدراسة في سياق العمل الحقيقي، وهذا من شأنه أن يعزز مهارات التفكير لديهم ويزيد من قدرتهم على التعامل مع المشكلات وحلها. وأضاف: كما أن التدريب الصيفي يضيف قيمة كبيرة للسيرة الذاتية للطالب.

تدريب

وقالت نورة المزروعي مساعدة باحث مسؤولة مختبر بجامعة الإمارات: التدريب يعد طريقة ممتازة لربط المعرفة بالفصول الدراسية بالخبرة الواقعية، ما يسمح للأفراد باستكشاف المسارات المهنية والتخصصات المختلفة إذ يحصلون على الخبرة في المجال المطلوب، وتزويدهم المهارات الشخصية كالتواصل والقيادة وحل المشكلات والعمل الجماعي.

وأكد عدد من الطلبة والطالبات أنه بالتدريب الصيفي تكون الاستفادة مشتركة بين الطرفين المؤسسة والدائرة والطلبة، فالجهة تقدم لهم الرعاية والاهتمام ومجالات التدريب فيما يقوم الطلبة الطامحون في التدريب والاستفادة بتقديم جهودهم العملية والعلمية للمؤسسة.

حرص

وقالت الطالبة وصايف الطنيجي، تخصص كلية العلوم، كيمياء حيوية: يحرص الطاقم الطلابي في الجامعة في فترة الصيف على عدم تفويت التدريب الصيفي الذي يعد من البرامج المتميزة الهادفة لتهيئتهم لأجواء العمل المختلفة عبر الاحتكاك المباشر بالواقع العملي، واكتساب الخبرات العملية.

خبرات

وأكد الطالب علي البلوشي تخصص محاسبة بجامعة الإمارات أن التدريب الصيفي يكسب الطالب خبرات تفيده بعد التخرج موضحاً أنه يتدرب في أحد الأقسام بالجامعة. وأضاف: إن جامعة الإمارات حريصة على مساعدة الطلاب على قضاء فترة الصيف في ما يفيدهم عبر التدريب الصيفي.

مهارات

ولفتت الطالبة خاتون الحتاوي كلية العلوم السياسية والدبلوماسية إلى أن التدريب الصيفي يكسب الطلبة المتدربين مهارات وخبرات جديدة تعينهم على تحديد ملامح مستقبلهم العملي والمهني.

مواهب

أوضحت الطالبة مريم أحمد العوضي أن حرص الطلبة على عدم تفويت فرصة التدريب الصيفي من شأنه أن ينمي مواهبهم وقدراتهم العملية وتأهيلهم لخوض غمار الحياة مسلحين بالتجارب والخبرات اللازمة التي تساعدهم في مستقبلهم العملي.

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