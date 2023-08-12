الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 – 25، وتصل إلى 40 كم/ س.

والخليج العربي يكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:30، والجزر الأول عند الساعة 16:44، والجزر الثاني عند الساعة 06:47.

ويكون بحر عمان خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 05:09، والمد الثاني عند الساعة 33:19، والجزر الأول عند الساعة 14:57، والجزر الثاني عند الساعة 02:38.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 34 70 20

دبي 43 35 75 25

الشارقة 43 33 75 25

عجمان 42 34 75 25

أم القيوين 42 30 75 25

رأس الخيمة 44 31 75 25

الفجيرة 34 29 90 55

العـين 44 31 60 20

ليوا 46 33 65 20

الرويس 45 33 75 20

السلع 45 33 75 20

دلـمـا 43 33 85 25

طنب الكبرى / الصغرى 41 34 80 35

أبو موسى 41 34 80 35.

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