أمطار الخير تتواصل على مناطق الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة خاصة في المناطق شرقاً وغرباً وشمالاً، تشكلت، اليوم، السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، وعلى مناطق متفرقة مع رياح نشطة وقوية شرقاً، بلغت سرعتها إلى 45 كم/س، وأدت إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية.

وسقطت، أمس، أمطار غزيرة مع برد على وادي القور برأس الخيمة وعلى مصفوت ومزيرع في عجمان، وغزيرة مع سقوط حبات البرد على الحويلات وحتا في دبي وعلى طريق حتا ـ وادي القور وعلى طريق الحويلات ـ حتا، كما هطلت أمطار غزيرة على أم غافة والظاهر في العين.

كما هطلت أمطار متوسطة وخفيفة على حتا بدبي وصاع وملاقط في العين وشمال حرس حدود الجزيرة في الظفرة.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة ليوم السبت في جبل جيس برأس الخيمة بمقدار 24.9 درجة مئوية عند الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي للإمارات.

يُشار إلى أن أعلى كميات أمطار سقطت على الدولة خلال شهر أغسطس كانت على حميم بواقع 100 ملم في عام 2013.

وشدد المركز الوطني للأرصاد على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب خاصة على المناطق الشرقية والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتعمل على تدني الرؤية، كما دعا إلى تجنب أماكن جريان الأودية وتجمع المياه وسقوط البرد.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس يوم غد الأحد صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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