رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان العلاقات الثنائية

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، مع محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، اليوم، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، خاصة في المجالات التنموية، بما يوسع قاعدة المصالح المشتركة، ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

وتبادل سموه ورئيس الوزراء العراقي وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأكدا الحرص المتبادل على التشاور والتنسيق بشأنها، وأهمية العمل على تعزيز جسور التعاون والسلام في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.

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