رصد عشرات الشهب في سماء الإمارات الليلة الماضية

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تمكنت شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي من تصوير عشرات الشهب التي ظهرت في سماء الإمارات مساء يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، وذلك قبل ليلة أو ليلتين من ذروة زخة شهب "البرشاويات".

وتظهر في الصور بعض المجموعات النجمية والتشكيلات مثل برج الثور والثريا. وتتكون الشبكة من ثلاث محطات في صحراء أبوظبي، و 16 كاميرا فيديو تقوم بتصوير الشهب بشكل آلي بمجرد ظهورها.

وينوي مركز الفلك الدولي بمشيئة الله القيام ببث حي ومباشر لشهب البرشاويات من خلال كاميرات خاصة متواجدة في مرصد الختم الفلكي، ويمكن مشاهدة البث المباشر في حالة صفاء السماء من خلال متابعة حسابات المركز على يوتيوب وفيسبوك وتويتر.

وتشير التوقعات الفلكية إلى أن الذروة التقليدية لزخة شهب "البرشاويات" ستحدث يوم الأحد 13 أغسطس ما بين الساعة 02 فجرا و09 مساء بتوقيت غرينتش، وهذا الموعد يجعل كلا الليلتين؛ مساء السبت 12 أغسطس ومساء الأحد 13 أغسطس مناسبتين لرؤية هذه الشهب، مع تفضيل مساء الأحد لمناطق غرب العالم العربي، ومساء السبت لشرقه.

كما وتشير التوقعات إلى أن الأرض ستعبر يوم الإثنين 14 أغسطس 2023م ما بين الساعة 01 و 02:45 صباحا بتوقيت غرينتش (ليلة الأحد على الإثنين) حزاما غباريا انطلق من المذنب عام 68 قبل الميلاد، ومن غير الممكن التنبؤ بعدد الشهب التي قد تنتج عن هذا العبور، إلا أن العلماء يؤكدون على أن الأمر يستحق المتابعة تلك الليلة، وهو موعد مناسب جدا للمنطقة العربية.

وعادة يرى وقت الذروة ما بين 50 إلى 75 شهابا في الساعة إن تم الرصد من مكان مظلم ومناسب، أما في حالة الرصد من الأماكن المضيئة داخل المدن أو الرصد في وقت بعيد عن ذروة الزخة فقد لا يرى الراصد أكثر من بضعة شهب فقط في أفضل الأحوال.

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