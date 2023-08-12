محمد بن راشد: الإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، أن الإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة، ونفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب.

وقال سموه على منصة «X»: «في اليوم العالمي للشباب نفخر بشبابنا وأفكارهم وطموحاتهم.. نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب.. نفخر بأن شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة.. نحن دولة مكنت الشباب.. فرد الشباب جميلها إنجازات ومشاريع وتنمية نفاخر بها العالم».

محمد بن راشد: في #اليوم_العالمي_للشباب نفخر بشبابنا وأفكارهم وطموحاتهم .. نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب .. نفخر بأن شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة .. نحن دولة مكنت الشباب .. فرد الشباب جميلها إنجازات ومشاريع وتنمية نفاخر بها العالم pic.twitter.com/gDMxqPUYSD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 12, 2023

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