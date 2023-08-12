«إحصاء أبوظبي» يفوز بجائزة عالمية للتميز

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حصل مركز الإحصاء – أبوظبي على جائزة الأداء المتميز في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لعام 2023 خلال مؤتمر مستخدمي إزري الدولي السنوي المنعقد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية من 10 إلى 14 يوليو.

ومُنح المركز هذه الجائزة للتطبيق المتميز للتقنيات المكانية والتحليل الاستقرائي للبيانات الجغرافية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر نظم المعلومات الجغرافية المتطورة. وتمنح هذه الجائزة كل عام للهيئات والمنظمات التي أنجزت مشروعات في هذا المجال وفق معايير محددة تضمن توفير خدمات وتطبيقات ميسرة وفعالة للمستخدمين.

وفي هذا السياق، نجح المركز في استخدام تطبيقات تعتمد على الحلول التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسمح بالتركيز على دقة وموثوقية التنبؤات الإحصائية الخاصة بالتركيبة السكانية في إمارة أبوظبي، التي تسهم في تعزيز جهود حكومة أبوظبي لاستشراف مستقبل قطاعات حيوية، مثل النقل والطاقة وإدارة واستهلاك المياه.

وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة: «يواصل مركز الإحصاء – أبوظبي الاستثمار في تطبيق أحدث تقنيات المعلومات، وخاصة النظم الجغرافية، لتقديم خدمات متطورة وفق أفضل المعايير العالمية».

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