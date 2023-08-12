«إيدج» توقّع اتفاقية مع شركة تطوير محركات الطائرات البرازيلية

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقّعت أمس إيدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، اتفاقية استراتيجية مع شركة Turbomachine، إحدى أبرز شركات تطوير محركات التوربينات في البرازيل.

وتتخصص Turbomachine في أبحاث وابتكارات وهندسة وتطوير محركات التوربينات الغازية وحلول الاحتراق بمساعدة البلازما في مجال الطيران والفضاء. وستشهد الاتفاقية تعاون إيدج وTurbomachine بشكل وثيق على تطوير المحركات، بما في ذلك المروحة التوربينية والمروحة الدافعة، لمجموعة إيدج من الطائرات المسيرة والصواريخ.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة Turbomachine في مدينة ساو جوزيه دوس كامبوس، وحضره أعضاء من الإدارة العليا في إيدج وTurbomachine ونائب الأميرال ماركو أنطونيو إسماعيل تروفاو دي أوليفيرا من القوات البحرية البرازيلية.

وقال نائب الأميرال ماركو أنطونيو إسماعيل تروفاو دي أوليفيرا إن الاتفاقية مثال جديد لشراكة دولية هامّة تم بناؤها على أساس الثقة والقيم المشتركة وتبادل المعرفة والهدف الموحد المتمثل في فتح آفاق الابتكار لتطوير حلول تكنولوجية متقدمة تحقق مصالح كل المعنيين».

وأوضح حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في إيدج أن الشراكة مع Turbomachine خطوة هامة نحو تطوير قدراتنا التكنولوجية وتعزيز التزامنا بالابتكار في قطاعي الطيران والدفاع. ونتطلّع معاً إلى تطوير محركات التوربينات الغازية وحلول الاحتراق.

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