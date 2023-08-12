«الصحة»: دواء السعال «كولد أوت» غير مرخص في الإمارات

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

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أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن دواء السعال «كولد أوت»، الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية غير مسجل في الوزارة؛ وبناءً عليه فهو منتج غير مرخص للتداول بالدولة، وذلك بعد مراجعة سجلات إدارة الدواء لدى قطاع التنظيم الصحي في الوزارة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أصدرت تحذيرات في 7 أغسطس الجاري من وجود دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تحذيرها، إن دفعة دواء الشرب الذي يباع باسم «كولد أوت» يوجد بها الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح. وذكرت المنظمة أن الدفعة من تصنيع «فورتس لابوريتريز إنديا» لصالح «دابي لايف فارما».

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