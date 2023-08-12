إعلان أعضاء النسخة الثانية من «رواد الشباب العربي»

المصدر: أبوظبي- البيان

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كشف مركز الشباب العربي الذي يترأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وبالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، عن أعضاء النسخة الثانية من مبادرة «رواد الشباب العربي»، ممن حققوا إنجازات تعكس صورة مشرفة لشباب العالم العربي، وتركوا بصمة إيجابية في مجتمعاتهم في حقل البحث العلمي، والهندسة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والطب والعلوم الصحية، والإعلام وتمكين الشباب وتنمية المجتمع بما يدعم تعزيز ارتباط الشباب باللغة العربية والهوية، والمواطنة الصالحة، وسمعة الشباب العربي على مختلف الأصعدة.

وتم الإعلان عن الرواد خلال حفل تكريم نظمه مركز الشباب العربي في أبوظبي، بحضور معالي شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وماجد النعيمي المكلف بقيادة ملف الشباب في وزارة الثقافة والشباب، ومشاركة مجموعة من أعضاء برامج ومبادرات المركز من مختلف أرجاء الوطن العربي.

القائمة

وضمت قائمة رواد الشباب العربي أعضاء من مختلف الدول العربية وهم من، الإمارات و سلطنة عمان، وفلسطين، وتونس، والمغرب، والبحرين، والسعودية، ومصر، والأردن، وسوريا، ممن ساهموا بإحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتهم.

أصغر باحثة

وضم مسار البحث العلمي الشابة علياء المنصوري من دولة الإمارات وهي أصغر باحثة في علوم الفضاء على مستوى الإمارات والعالم، والدكتور عبادة السباغ من سوريا والذي صنِف ضمن قائمة العلماء تحت الـ 30 عاماً في مجلة فوربس الأمريكية لعام 2021، حيث شق طريقه العلمي لينال درجة الدكتوراه قبل بلوغه 27 عاماً، من خلال أطروحته التي تحدثت عن الطريقة التي يعالج فيها دماغ الإنسان المعلومات عبر العين وكيفية تفسيره للصور التي يشاهدها، وهو الآن عالم أعصاب في معهد ماكغوفرن بـMIT حيث يركّز بحوثاته على الاضطرابات النفسية وهو يصنع تكنولوجيا جديدة لدراسة الدماغ وعلاجه عن طريق إنشاء فيروسات غير سامة يمكنها أن تستهدف العلاج بدقة للدماغ.

كما ضمت القائمة من دولة الإمارات الشاب بطي المهيري، والذي تم انتخابه رئيساً لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي والاستدامة ويشرف على قيادة جهود المجلس نحو تعزيز إسهامات الشباب في مجال العمل المناخي ورفع الوعي بالحلول التقنية والعملية التي يمكن تقديمها من خلال إشراك وتمكين الشباب، عن أطروحته بعنوان «مساهمة تسعير الكربون في إزالة الكربون من اقتصادات المستقبل».

الطب

وفي مسار الطب والعلوم الصحية تم اختيار فرح القيسية من الإمارات وقدمت مشروع «UAE Stutter» في عام 2013، والذي تمكنت من خلاله مساعدة الكثير من الأفراد الذين يتلعثمون في تقبل حالتهم وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وهي حاصلة على جائزة أبوظبي عام 2018 لتأثيرها الإيجابي على المجتمع. ونورة العزيبي من الإمارات وهي طالبة في جامعة نيويورك أبوظبي وناشطة في ريادة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي، وقد تم اختيارها سفيرة لبرنامج العقول الشاملة لمختبر هارفارد EASEL في نسخة الأولمبياد الخاصة 2023 في برلين.

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