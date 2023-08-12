استثمار العقول الشابة أولوية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مديرو دوائر ومسؤولون أن دولة الإمارات تتبع منذ التأسيس نهج الاهتمام بالشباب ورعايتهم من خلال خطط واستراتيجيات تركز على التمكين والاستثمار في طاقاتهم، من خلال دعم كبير من قبل القيادة الرشيدة.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الشباب خير من يقود الأوطان في مسيرتها الإنمائية المستدامة، فهم صمام الأمان ومنارة المستقبل وضمان استقرار المجتمع وتقدمه.

وأكد معاليه أن التطوير والتنمية في العقول الشابة وأفكارها ومفاهيمها، أولوية قصوى لكل دولة تشدو التقدم والازدهار، لأن الشباب هم الثروة الحقيقية وبناة الحضارة، وبطاقاتهم الهائلة تتقدم الأمم. وأضاف «تولي دولة الإمارات اهتماماً رئيسياً بتمكين الشباب، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،»...تمكينهم أولوية قصوى ودورهم أساسي في إنجاز طموحاتنا التنموية».

مواكبة

وأكد القائد العام لشرطة دبي، مواكبتهم للتوجهات الاستراتيجية في احتضان طاقات الشباب وتمكينهم في مختلف التخصصات، وتعزيز التواصل بينهم وبين ذوي الخبرة والمعرفة، لما يملكونه من طموحات كبيرة وهمة عالية وقدرات ابتكارية . معرباً عن فخره واعتزازه بما حققته الكوادر الشبابية في شرطة دبي من تميز ونجاح، مشاركين بعلمهم ومهنيتهم في تحقيق إنجازات نوعية محلية ودولية.

تأهيل

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نستلهم خططنا لتمكين وتأهيل الشباب من توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في طاقات الشباب وشغفهم، وتزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع والمثابرة لبلوغ أعلى درجات التميز في كافة المجالات، وليواصلوا مسيرة البناء والازدهار، نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والمستقبل المشرق والأخضر.

وأضاف: في عام الاستدامة في دولة الإمارات تحت شعار «اليوم للغد»، ومع اقتراب موعد استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، وعلى ضوء الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للاستثمار في الإنسان وخاصة شريحة الشباب، حيث إنها في طليعة الدول التي استحدثت دور رائد المناخ للشباب.

دور

وأعرب ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات عن فخره بالدور الجوهري والمتميز للشباب في دولة الإمارات، في تحقيق التنمية ودفع عجلة التطوّر في مجتمعنا، مشيراً إلى أن الشباب هم المستقبل، وتقع على عاتقهم مسؤولية أخذ زمام المبادرة لصنع مستقبلهم، ومستقبل الأجيال القادمة، وتحقيق الأهداف والطموحات الوطنية.

وقال إن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة لا يقتصر على يوم 12 أغسطس من كل عام، وإنما يتجلّى كل يوم برؤية ودعم قيادتنا الرشيدة للشباب، إيماناً بأنهم الطاقة والقوة الدافعة للتغيير والتطوير وتحقيق الازدهار.

بناء

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: أن المؤسسة تؤمن بأن الشباب الإماراتي ينهض بدوره في بناء الوطن على نحو يفوق التوقعات مستثمرا كل الفرص المتاحة لتطوير مقدرته وخبراته التي أهلته فيما مضى في تبوؤ كل العناوين المهنية والعلمية والاقتصادية في مختلف مجالات الحياة لتبرز بصمة شبابانا واضحة في مواصلة مسيرة الرخاء والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات ،وتحرص «إمباور» على المشاركة في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في الاهتمام بشباب الوطن ورعايتهم وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم من أجل غد أفضل.لافتا الى أن مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، تشارك سنويا في احتفالات دولة الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للشباب، بفعاليات تعكس روح ومضمون المناسبة التي توليها قيادتنا الرشيدة حرصها اللامحدود في الاستثمار بشريحة الشباب إيماناً بقدراتهم التي تعتبر ركيزة أساسية في مجال التنمية المستدامة.

تنمية

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) أهمية دور الشباب في تنمية المجتمعات والنهوض بها، مشيدة بالإنجازات التي حققها الشباب الإماراتي في كل القطاعات. وقالت: «الشباب أمل المجتمعات وقوة الأوطان، فهم الأكثر تأثيراً وفاعلية بفضل أفكارهم وطموحاتهم وقدرتهم العالية على الإبداع والابتكار، وهم قادة المستقبل وصناعه، وقد آمنت قيادتنا الرشيدة بأهمية الاستثمار في الطاقات الشابة، وعملت على تحفيزها للمشاركة في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، والمساهمة في تحقيق رفاهيته». وأشارت بدري إلى أهمية المضمون الذي يرفعه شعار يوم الشباب الدولي لهذا العام، والذي يركز على أهمية تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الأخضر في تحقيق عالم مستدام».

استثمار

وقال أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: نحتفل في دولة الإمارات باليوم العالمي للشباب، تقديراً لدور الشباب في نهضة الأمم بصفتهم محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: تعد الدولة أنموذجاً في تمكين الشباب ليكونوا قادرين على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، والابتكار والإسهام في نماء الدولة، ويأتي ذلك في إطار رؤيةٍ ترى في تمكين الشباب استثماراً حقيقياً في مستقبل الدولة، لا مجرد التزامٍ اجتماعي فحسب، متجاوزة بذلك مرحلة دعم الشباب إلى مرحلة تعزيز روح القيادة لديهم وإشراكهم في عملية صنع القرار، فالشباب هم المستقبل، والمؤتمنون بأخذ زمام المبادرة لصنع مستقبل الأجيال المُقبلة».

تطوير

ولفت فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي إلى أن دولة الإمارات تحتفي بشبابها وتقديرها لهم وتسعى حكومة دولة الإمارات إلى تأهيلهم وتطوير قدراتهم وتحفيزهم على المسؤولية والإبداع والمشاركة في رفع مستوى المجتمع الإماراتي، وذلك بتجاوز مرحلة دعم الشباب إلى مرحلة تنمية روح القيادة لديهم وضمان تفاعلهم في صنع القرار على المستوى التشريعي والتنفيذي.وأضاف: يشكل يوم الشباب الدولي مناسبةً للتأكيد على ضرورة توفير الفرص للشباب وتمكينهم، وتعزيز روح القيادة لديهم، وإشراكهم في عملية صنع القرار، إيماناً بأهمية دورهم حاضراً ومُستقبلاً، وبمكانتهم كقوةٍ دافعة للابتكار وتحقيق التنمية المستدامة. ولطالما أولت دولة الإمارات الشباب أهميةً خاصة، باعتبارهم أحد ركائز التنمية ومقوماتها الرئيسية، مما عزَّز تفوق الدولة في سباق التنافسية العالمية.

أولويات

وأشار علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية إلى أن دولة الإمارات راهنت على الشباب ووضعتهم على رأس الأولويات في أجندتها الحالية والمستقبلية، وذلك لأن إشراكهم في بناء الدولة، والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم والاستماع إليهم، ووضعهم في جوهر الاستراتيجية التنموية هي أهم الأهداف التي تسعى إليها الدولة.

وأكد أن الشباب يمثلون قوة المستقبل والمورد البشري المهم الذي يعتمد عليه خلال الخمسين عاماً القادمة من عمر الاتحاد، لذا فإن الاحتفال باليوم العالمي للشباب هو احتفال بشباب الإمارات وقوتها المستقبلية كذلك، والإمارات من الدول السبّاقة في الاهتمام بشبابها .

شهادة

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك «يمثّل الشباب أمل الحاضر والمستقبل، وهم شركاء في المجتمع العالمي اليوم، وجزء لا يتجزأ من مستقبلنا للأجيال القادمة، ومن اللافت أن شباب العرب يعتبرون الإمارات دولة نموذجية وأفضل مكان للعيش بالنسبة إليهم وفقاً لاستطلاع رأي الشباب العربي مؤخراً، وهو ما يعد شهادة على الجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة الرشيدة لتمكين الشباب نحو مستقبل أكثر استدامة.

دعم

وقالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: «أثمر الدعم المتواصل للإدارة العليا في هيئة كهرباء ومياه دبي لمجلس شباب الهيئة عن تبوؤ المجلس مكانة فاعلة بين المجالس الشبابية الوطنية، ونجاحه في أداء دوره الأساسي الرامي إلى دعم جهود الهيئة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتمكين وإعداد الشباب ليكونوا الرافد الأساسي لمسيرة التنمية المستدامة والشاملة وتحويل الاستراتيجيات والخطط الوطنية إلى حقيقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز