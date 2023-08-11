استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية والشرقية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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قال المركز الوطني للأرصاد إن مناطق عديدة شرقا وشمالا وغربا شهدت سقوط أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة وكانت مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا، وذلك مع استمرار تأثر الدولة خلال هذه الفترة بامتداد خط الالتقاء المداري وتحركه باتجاه جنوب الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عُمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة.

واستمرت فرصة تشكّل السحب الركامية اليوم منذ فترة الظهيرة على مناطق متفرقة، مع الرياح النشطة والقوية أحيانا والتي وصلت سرعتها إلى 60 كم/س على بعض المناطق الشرقية والغربية وامتدت بعد الظهر إلى المناطق الداخلية.

وسقطت بعد ظهر اليوم أمطار غزيرة مع برد على الشويب ومنطقة الخنفرية بعجمان والغمرة برأس الخيمة وكانت مصحوبة بالبرد على طريق الوطن ووادي القور برأس الخيمة وعلى أم غافة بالعين وغزيرة مع برد على وادي العجيلي وطريق شوكة ـ المنيعي برأس الخيمة، كما سقطت أمطار غزيرة مع برد على طريق كدرا ـ شوكة وغزيرة على مربض بالفجيرة، كما أدت الأمطار الغزيرة في العين إلى جريان المياه في وادي صاع، وكانت غزيرة مصحوبة بالبرد على مسافي وخطم الشكلة.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مصفوت في عجمان وحتا بدبي وعلى خطم الشكلة ومزيد وملاقط بالعين وعلى منطقة اللحزوم برأس الخيمة، وخفيفة على السلع وسبخة مطي بالظفرة والظاهر وطريق العين ـ دبي باتجاه الهير، واصفني برأس الخيمة.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم في جبل الظنة بالظفرة بمقدار 48.6 درجة مئوية عند الساعة 12:15 ظهرا، بينما سجلت أقل درجة في جبل جيس بمقدار 25.8 درجة مئوية عند الساعة 2:15 صباحا بتوقيت الإمارات.

ودعا المركز الوطني الجمهور وقائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية، على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، وقد تمتد إلى المناطق الداخلية والتي قد تؤدى إلى تطاير الأجسام الصلبة، كما شدد على ضرورة تجنب المناطق المنخفضة ومناطق هطول الأمطار الغزيرة، وتجمعات المياه.

طقس السبت والأحد

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس يوم السبت صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة الى قوية أحياناً مع السحب مثيرة كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً للغبار والأتربة، قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س.

ويوم الأحد يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وقد سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابع للمركز الوطني للأرصاد اليوم 11/8/2023 زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في اليابان عند الساعة 04:14 صباحا حسب التوقيت المحلي.

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